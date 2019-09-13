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Milas'ta, rüzgarın etkisiyle bir çam ağacının dalı kırıldı

Milas’ın Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde yer alan bir çam ağacının dalı rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Milas'ın Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yer alan bir çam ağacının dalı rüzgarın etkisiyle kırıldı. Yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan bir alanda meydana gelen olayda neyse ki park halindeki bir otomobilin dışında zarar gören olmadı.



Yaşanan olayın ardından, kırılan dal nedeniyle işyerlerine ve evlerine girmekte güçlük çeken vatandaşlar, akşam saatlerine kadar kırılan dala müdahale edecek ekip gelmemesine tepki gösterdi.

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