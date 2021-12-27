Milas'ta sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Milas'ta piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisine ulaşan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 33 adet 100 TL, 1 adet 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan İ. K. savcılıktan, H.M.İ., S.S., T.Ç. ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest kaldı.