Milas'ta şehitler unutulmadı

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Suriye'de devam eden operasyonlarda görev alan askeri personel ile görevi başındayken şehit olan askerlerimiz için Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından Yasin-i Şerif okutuldu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Erkan Turgut, “dernek olarak ülkemizin bekası için İdlib'te ve ülkemizin çeşitli yerlerinde şehit olan tüm askerlerimiz için dernek çadırımızda Yasin-i Şerif okuttuk. Allah kabul etsin inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun” dedi.