Milas'ta Sıfır Atık Tesisi ile çöpler ayrıştırılacak

Muğla'nın Milas ilçesinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına büyük öneme sahip olan Sıfır Atık Merkezi'nin kurulumu için çalışmalar başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince Sıfır Atık Merkezi'nin çalışmaları hızlandırıldı. Milas'a bağlı Burgaz Mahallesi'nde kurulacak olan Sıfır Atık Merkezi ile birlikte kent genelinde bulunan çöpler ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin temel atma işlemleri başladı. Tesisin yapımının tamamlanmasıyla birlikte, 14 grupta ayrı ayrı biriktirilen atıklar, geri dönüşüme veya bertarafa gönderilmesi amacıyla atık merkezine teslim edilecek ve bu sayede çevre korunacak ve geri dönüşüme katkı sağlanacak.