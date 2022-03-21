Milas'ta "Su zinciri farkındalık yürüyüşü" gerçekleştirildi

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'nın (TEMA), “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşleri” adı altında geleneksel hale getirdiği etkinliğin altıncısı 3 bin yıllık su kemerlerinin izinde gerçekleşti.

Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü, Baltalı Kapı önünden başladı. “Suyun insan yaşamındaki önemi ve su kaynaklarının doğru kullanılması” mesajı ile etkili olan etkinlik, yaklaşık 12 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kayalı Sokak, Kemerler Caddesi, Hayırseverler Köprüsü güzergahında ilerlenerek Akgedik Barajı'nda verilen moladan sonra barajdan alınan sembolik su ile aynı güzergahtan geri dönüşe geçildi ve barajdan alınan su Hekatomnos Mezar Anıtı'ndaki sunağa döküldü.

Barajdan su alırken etkinlikle ilgili açıklamada bulunan TEMA Muğla Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz, yürüyüşün ana amacının her canlı için vazgeçilmez olan suya dikkat çekmek olduğunu belirterek, “Bugün suyun her canlı için geçmişten günümüze ve bizden sonrasına ne denli büyük bir ihtiyaç olduğu konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşama da dikkat çekmek için yürüdük. Açık söylemek gerekirse yürüyüşe katılım sayısına hiç bakmıyorum. Tek başıma da olsam ben bu etkinliği yine düzenleyeceğim. Unutmayalım ki 1 olmadan iki olmamız mümkün değil” dedi.

Nergiz, açıklamasına şöyle devam etti; “2016'da başladığımız ve bugün altıncısını gerçekleştirdiğimiz ‘Dünya Su Günü Farkındalık Yürüyüşü'müz kapsamında Hekatomnos Mezar Anıtı'ndaki sunağa dökmek üzere Akgedik Barajı'ndan sembolik suyumuzu aldık. 991 bin TEMA gönüllüsüne ithafen Dünya Su Günü'nü kutlamaya başlıyoruz.”

Yürüyüşün geri dönüş yolunda ekibe, Milas Müze Müdür Yardımcısı Ali Yalçın ve Minik TEMA gönüllüsü 6 yaşındaki kızı Zeynep de katıldı.

Barajdan alınan suyu minik elleriyle sunağa döken Zeynep'in heyecanı ve TEMA kartını büyük bir gururla Mehmet Amca'sına göstermesi ise günün en güzel karelerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.