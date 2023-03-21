Milas'ta 'Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü' nün 7'ncisi Düzenlendi

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'nın (TEMA), “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşleri” adı altında geleneksel hale getirdiği etkinliğin 7'ncisi Muğla'nın Milas ilçesinde 3 bin yıllık su kemerlerinin izinde gerçekleşti.

Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü, TEMA Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz'in davetiyle Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi Baltalı Kapı önünden başladı. Milas ve Didim TEMA gönüllülerinin yanı sıra Didim Motosiklet Topluluğu üyelerinin de motosikletleriyle katıldığı yürüyüş Hekatomnos Mezarı ve Kutsal Alanı'nda son buldu.

22 Mart Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen yürüyüşe katılanlar Baltalı Kapı önünden yola çıkarak Kayalı Sokak, Kemerler Caddesi, Hayırseverler Köprüsü güzergahından ilerleyerek Akgedik Barajı'na ulaştı. Barajdan alınan sembolik su ile aynı güzergahtan geri dönüşe geçen ekibe, Milas Müze Müdürü Ali Yalçın ve Minik TEMA gönüllüsü 6 yaşındaki kızı Zeynep de katıldı. 15 kilometrelik bir yürüyüşün ardından katılımcılar barajdan alınan suyu Hekatomnos Mezarı'ndaki sunağa döktü.

Gerçekleşen yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüşün ardından etkinlikle ilgili açıklamada bulunan TEMA Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz, yürüyüşün ana amacının her canlı için vazgeçilmez olan suya dikkat çekmek olduğunu belirterek, “Bugün suyun her canlı için geçmişten günümüze ve bizden sonrasına ne denli büyük bir ihtiyaç olduğu konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşama da dikkat çekmek için yürüdük. 2016'da başladığımız ve bugün yedincisini gerçekleştirdiğimiz ‘Dünya Su Günü Farkındalık Yürüyüşümüz" çerçevesinde Hekatomnos Mezarı'ndaki sunağa dökmek üzere Akgedik Barajı'ndan sembolik suyumuzu aldık” dedi.