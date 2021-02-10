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Milas'ta sürek avı düzenlendi

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde sürek avı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde sürek avı gerçekleştirildi.



Milas'ta giderek sayıları artan ve çiftçinin ekili ve dikili alanlarına önemli derecede zarar veren yaban domuzlarına yönelik tarımsal mücadele amaçlı sürek avı düzenlendi.


Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Doğa ve Milli Parklar Şefliği personellerinin denetiminde Söğütçük Mahallesi'nde düzenlenen sürek avı pandemi dolayısıyla Milas Kaymakamlığı'ndan olur alınarak gerçekleştirildi.


Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden Ümit Özgüç'ün de katılımıyla düzenlenen sürek avına Milas Avcılar ve Atıcılar Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 25 kişi katıldı.

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