Milas'ta tatil kitapları teslim edilmeye başlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, tatilde olan öğrencilere Tatil Kitaplarının ulaştırılması talimatı vermesinin ardından çalışma başlatan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, öğrencileri ziyaret ederek kitaplarını teslim etmeye başladı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, pandemi nedeniyle okulundan uzak kalan ve yaz tatiline başlayan öğrencileri ziyaret ederek, tatil kitaplarını teslim ediyor.

Kırsal mahallelerde ikamet eden ve özellikle tatillerde ailesine yardımcı olmaya çalışan çocuklara kitaplarını vererek sohbet eden Bal, “Öğrencilerimizi ziyaret ederek onların hem bahçede ailelerine yardım ettiklerini hem de satış yaptıklarına şahit olduk. Onlardan alışveriş yaparak emeklerine katkı sağladık. Bu kadar sorumluluk sahibi olmaları bizi ayrıca mutlu etti. Hayatlarıyla ilgili hedeflerini de belirlediklerini gördükçe geleceğe daha umutla baktık hele ki öğrencimizin sabah 4.30'da uyanıp kuyruklu yıldızın kaymasını seyretmesi ve bu konuda bilgisini, yorumunu bize aktarması gurur vericiydi” dedi.

Bazı öğrencilerin tarlada ailesine yardım ederken, uzaktan eğitim sürecinde anlatılan derslerin ses kaydını aldığını ve tarlada dinleyerek çalıştıklarını da ifade eden Bal, “Bunu duymak bizi çok mutlu etti ve gurur duyduk. Biz de onlara sürpriz yaparak tarlada ziyaret ettik ve birlikte pazarda satacakları sebzeleri topladık. Biz onlara kitap verdik onlar da bize emekle topladıkları sebzelerden” dedi.