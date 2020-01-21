Milas'ta 'Teknoloji Tasarım Sokağı' oluşturuldu

Milas Sakarya Ortaokulu öğrencileri, Teknoloji ve Tasarım dersinde yaptıkları çalışmaları yıl boyunca sergilenmesi amacıyla Sakarya Ortaokulu'nda Teknoloji Tasarım Sokağı oluşturuldu.

Planlaması öğrenciler ile birlikte yapılan ve okulun birinci kat koridorunda bulunan teknoloji tasarım sokağının oluşturulması kararı sonrasında ilk olarak duvarların boyanması ile çalışmalar başladı. Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerimizin yaptığı tasarımları, proje çalışmalarını yıl boyu sergilendiği sokakta; geri dönüşümlü malzemelerden, tahta paletlerden, raf-koltuk gibi ürünler yapıldı.