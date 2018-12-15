Milas'ta trafik ekiplerinden lastik kontrolü

Muğla'nın Milas ilçesinde, başta ticari araçlar olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda lastik diş derinliği kontrolü yapıldı. Lastikleri uygun olmayan araç sürücüleri trafik polisi ekipleri tarafından uyarılarak, cezai işlem uygulandı.

İzmir-Milas karayolu üzerinde yer alan polis kontrol noktasında Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından başta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar olmak üzere tüm araçlar üzerinde lastik diş derinliği kontrol uygulaması yapıldı. Lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen trafik ekipleri, sürücüleri yeni lastik takmanın yararları konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Trafik Denetleme Büro Amir Vekili Polis Memuru Şerif Osman Yıldırım; “Bölgemizde son zamanlarda meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle lastiklerin diş derinliklerinin kontrolünü yapıyoruz. Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda kış lastiği uygulaması sadece ilimizin yüksek kesimlerinde zorunludur. Bizde ilçemizde son zamanlarda yaşanan aşırı yağışlar dolayısıyla sürücülerin ve yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Lastiklerinin sağlıklı olması sürücülerin can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli Biz de bu durumu kendilerine anlatıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.