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Milas'ta trafik kazası; 1 ağır yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Yatağan-Milas karayolu, Milas girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yatağan istikametinden, Milas'a doğru seyir halinde bulunan Hasan Akkaya idaresindeki 48 LK 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, orta refüjdeki yönlendirme tabelasına çarparak durabildi.


Meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü Hasan Akkaya araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas Grup Amirliği ekipleri yaralı sürücü Akkaya'yı bulunduğu yerden çıkardı.


Feci kazada ağır yaralanan Hasan Akkaya sağlık ekiplerinin Milas'ta yaptığı ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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