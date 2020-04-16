İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta trafik kazası; 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Milas - Söke karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi'nden Milas'a doğru ilerleyen Sedat Tekin'in idaresindeki 48 LS 641 plakalı otomobil, 48 NV 024 plakalı traktör ile çarpıştı. Aynı istikamete doğru ilerleyen Ramazan C.A. yönetimindeki 48 LF 638 plakalı otomobil de kazanın meydana geldiği bölgede araç kontrolünü kaybederek kazaya karışan 48 LS 641 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada Sedat Tekin olay yerinde yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü, traktörde yolcu olarak bulunan iki çocuk ve diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.