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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Milas-Bodrum karayolunda aynı yönde seyreden Mehmet E.E idaresindeki 48 BD 848 plakalı minibüs ile Samet Duran'ın kontrolündeki 48 BAS 34 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve minibüsün altında kalan Duran'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü ise kazada yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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