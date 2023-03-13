Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyol Mahallesi sınırları içerisinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 20 yaşındaki Barış Özçelik'in kontrolünde seyreden otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Barış Özçelik olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan arkadaşları M.M. ve O.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç yaşta yaşamını yitiren Özçelik ise Kemikler Mahallesi'nde toprağa verildi.