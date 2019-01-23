Milas'ta trafik kazası

Muğla'nın Milas ilçesi Aslanyaka Mahallesi'nde, otomobil ile yüklü kamyonetin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Aslanyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada, araç ile mal yüklü kamyonet çarpıştı. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtuldu. Araçlarda, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.