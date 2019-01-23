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Milas'ta trafik kazası

Muğla’nın Milas ilçesi Aslanyaka Mahallesi’nde, otomobil ile yüklü kamyonetin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Aslanyaka Mahallesi'nde, otomobil ile yüklü kamyonetin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Aslanyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada, araç ile mal yüklü kamyonet çarpıştı. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtuldu. Araçlarda, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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