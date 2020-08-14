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Milas'ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Sallı'nın (56) kontrolünde seyreden traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün üstünden düşerek yaranan 56 yaşındaki Hasan Sallı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Hasan Sallı hayatını kaybederken, Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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