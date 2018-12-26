Milas'ta tüm öğrencilere ‘trafik dedektifi' eğitimi verildi

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarını önlenmek için, ‘Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında Muğla'nın Milas ilçesindeki tüm ilköğretim, orta ve lise dengi okullarda öğrencilere eğitimler verildi.

Trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla OPET'in desteği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Eşleri Kaynaşma - Yardımlaşma Derneği (Pekay) ortaklığında uygulamaya konulan ‘Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında Milas'ta eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bilgilendirme çalışmasının sona ermesinin ardından açıklama yapan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Hüseyin Aydın; “Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda 3 - 17 yaş arasındaki toplam 1,5 milyon çocuk ve genç ile dolaylı olarak ailelerine trafik bilinci aşılanması yapıldı. Proje ile trafik kazalarının engellenmesinde kalıcı bir çözüm yaratılması amaçlanırken proje kapsamında; trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılarak, trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin gerekliliği konusunda kamuoyu algısının güçlendirilmesi, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturulması yoluyla mevcut algıda değişikliğin sağlanması ile trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşüm hedefledi” dedi.