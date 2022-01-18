Milas'ta Türk-Kore dostluk ormanı

Türkiye'nin birçok şehrinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) tarafından başlatılan ‘Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin' kampanyası kapsamında Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor.

Türk-Kore Dostluk Ormanlarının 5'incisi Muğla Milas'ta kuruldu. Milas Akyol mahallesinde oluşturulan Dostluk Ormanında ilk fidanlar düzenlenen fidan dikim töreniyle toprakla buluşturuldu. Milas'taki Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 30 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Milas Akyol mahallesinde oluşturulan Türk-Kore Dostluk Ormanında fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Törene Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, öğrenciler ve orman personeli katıldı.