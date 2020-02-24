Milas'ta, üç ayrı mahalleye okul binası yaptırılıyor. İlkokul ve ortaokul olarak kullanılacak okullarda yaklaşık bin 300 öğrenci eğitim öğretim görecek. Her üç okul da Haziran ayı içerisinde tamamlanacak.

Milas'ın Güllük, Hayıtlı ve İsmetpaşa Mahallesi'ne üç ayrı okul binası yapılıyor. Hayıtlı Mahallesi Kardelen Sokak'ta hazine arazisinde inşaat çalışmalarına başlanılan Hayıtlı İlkokulu 360 öğrenci kapasiteli 12 derslikli, İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı mevkiinde yapılan Sodra Ortaokulu ise 480 öğrenci kapasiteli 16 derslikli olarak yapılıyor.

Okul binasında çok amaçlı salon, beden eğitim salonu, sığınak, kazan dairesi, jeneratör odası, tuvalet, su deposu, kız ve erkek soyunma odaları bulunan okullardan Hayıtlı İlkokulu yaklaşık 5 milyon liraya, Sodra Ortaokulu ise yaklaşık 13 milyona mal olacak.

Muğla Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan her iki okuldaki çalışmaların Haziran ayı içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Milas'ın Güllük Mahallesi'ne AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve İlçe Başkanı Fahri Acar'ın girişimleriyle kazandırılan ilkokul binasının yapımında ise sona yaklaşılıyor. 8 milyon 866 bin liraya mal olacak olan 16 derslikli okul da Haziran ayında tamamlanacak.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, inşaat çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürü Akın Coşkun ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Hasan Özbek'in eşlik ettiği inceleme sırasında Kaymakam Arslan, okulların 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Eğitim alanındaki yatırımlar önümüzdeki aylarda da devam edecek. Emek Mahallesi'nde yer alan Kampüs Alanı'na 24 derslikli okul binası ve 6 atölye, 200 öğrenci kapasiteli yurt binası, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih İlkokulu'nun bulunduğu alana 24 derslikli ilkokul, Ören İlk/Ortakolu'na 5 derslikli beceri atölyesinin yapım çalışmalarının da Mayıs veya Haziran ayı içerisinde başlanılacağı öğrenildi.