İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta üretmek isteyene destek verilecek

Milas’ın Kalem Mahallesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince Tıbbi Aromatik bitkilerden olan ada çayı, kekik ve defne yetiştiriciliği hakkında çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.

Milas'ın Kalem Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince Tıbbi Aromatik bitkilerden olan ada çayı, kekik ve defne yetiştiriciliği hakkında çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.


Toplantıda çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliği ile gelirlerinin artacağı, bu sayede tek zeytinden elde edilen gelire bağlı kalmayacakları aktarıldı. Defne, ada çayı ve kekik yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerin talepleri alınarak bu üreticilerin fidan, fide ve tohum ihtiyaçlarının Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce karşılanacağı bildirildi. Ayrıca çiftçilerin Dijital Tarım Portalı'na kayıtları gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.