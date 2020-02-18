Milas'ta uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kontrolünde bir araç içindeki üç kişide yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Milas yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan T.Ç., B.Ö. ve M.Ç.D. isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde Metamfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Şüpheliler T.Ç., B.Ö. ve M.Ç.D. üzerinde yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeyi Milas ve Bodrum'da bulunan şahıslara temin ettikleri tespit edildi. T.Ç., B.Ö. ve M.Ç.D. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.