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Milas'ta ‘uyuşturucu madde satmak' suçundan 6 tutuklama

Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu madde getirerek satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu madde getirerek satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi ‘uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Milas'a çeşitli il ve ilçelerden uyuşturucu getirerek satıldığı ihbarı üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında İ.Ç., A.B., A.T., İ.S., E.U. ve B.T. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilerek ‘uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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