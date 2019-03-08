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Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Milas ilçesinde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbarının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milas Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbarının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milas Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. İki kişinin yakalandığı operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milas Grup Amirliği ekipleri ilçede, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbarın ardından harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, S.A. isimli şahıs ve yanında bulunan bir kişi, başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken, ekipler tarafından gözaltına alındı. Yakalanan iki şahsın evlerinde narkotik madde arama köpeği Oscar ile yapılan arama neticesinde ise S.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


2 şahıs, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. S.A. isimli şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, bir şahıs ise serbest bırakıldı.

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