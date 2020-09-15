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Milas'ta uyuşturucu operasyonu, bir kişi tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin edinilmesinin üzerine Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında ilçe girişinde bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, 230 gram esrar ele geçirilirken operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçu kapsamında gözaltına alınan 4 şahıstan, K.T. isimli şahıs tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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