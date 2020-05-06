İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Aydın’dan Milas’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin üzerine operasyon düzenlendi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Aydın'dan Milas'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin üzerine operasyon düzenlendi.


Narkotik ekiplerince yapılan planlı operasyon neticesinde Milas girişinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yer alan Ü.T., Ü.P. ve M.A. isimli şahıslar TCK 188/3 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. Yapılan aramada 265 gram metamfetamin maddesi bulundu.


Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar tutuklandı. Şahıslara ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri sebebiyle de toplamda 9 bin 450 TL idari yaptırım uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.