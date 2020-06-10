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Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan bir kişiyle bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan bir kişiyle bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Milas'ta 7 Haziran tarihinde Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 gram metamfetamin, 25 gram takoz esrar ve hassas terazi ile yakalanarak tutuklanan A.N. isimli şahısla bağlantısı olduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Suça iştirak ettiği değerlendirilen R.E., G.Ö., F.G.M. ve M.T. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan dört kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından R.E. ve G.Ö. tutuklanırken, F.G.M. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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