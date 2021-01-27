Milas'ta uyuşturucu ve silahla yakalanan şahıs tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Ekipleri'nce düzenlenen çalışmada, bir araç içerisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDinilen bilgiye göre, Milas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekiplerince analiz çalışmalarında tespit edilen kiralık araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Joshua ile yapılan aramada direksiyon alt kısmına zulalanmış; 41.14 gram kokain, 9.23 gram Esrar, Zoraki marka ruhsatsız tabanca ile 4 adet 7.65 fişek ele geçirilmiş, araç sürücüsü Y.B. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemi tamamlanan Y.B. daha sonra Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

Y.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.