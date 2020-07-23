Milas'ta uyuşturucuya geçit yok

Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçe girişinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, sahte ehliyet ve çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, esrar maddeleri ile sahte ehliyet ve çok sayıda sahte para ele geçirildi. Araçta bulunan E.D., T.K. ve C.Ç. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. Şahıslar hakkında, Parada Sahtecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.