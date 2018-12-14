Milas'ta vatandaşlardan yol tepkisi

Muğla Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde, elektrik çalışmaları sırasında kazılan yolun düzeltilmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi Gülistan Sokak'ta, bir süre önce ADM tarafından gerçekleştirilen elektrik çalışmaları sırasında kazılan yolun, Milas Belediyesi tarafından düzeltilmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yetkililere; konuyu defalarca bildirmelerine rağmen bir dönüş alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, söz konusu yolda geçici önlem alındığını ve her yağışta yolun tekrar eski haline geldiğinden dert yandı.

Mahallede oturan vatandaşlar, söz konusu yolda kalıcı önlem alınmasını ve üst yapının düzeltilmesini istediklerini belirterek: “Geçtiğimiz aylarda, ADM yetkilileri tarafından Aydınlıkevler Mahallesi'nde elektrik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında, yollar kazıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sona ermesine rağmen üst yapı hala düzeltilmedi. Konuyu, Milas Belediyesi yetkililerine ilettik. Kazılan yola, sadece toprak döküp gittiler. Dökülen topraklar, her yağışta yeniden aşındı. Yolda, büyük bir çukur oluştu. Araçlarımız ve bizler için kazılan yol, tehlike oluşturmaya başladı. Biz, Milas Belediyesi yetkililerinden yolun tekrar eski haline getirilmesini istiyoruz. Geçici önlemler yerine, kalıcı önlemin alınmasını istiyoruz.” dediler.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen elektrik çalışmaları sonrasında, bozulan üst yapılar yeniden yapılmayı bekliyor.