Milas'ta vektörle mücadele

Milas ilçesi Güllük Mahallesi Dalyan bölgesinde “Sivrisinek Tür Tayini” çalışmaları sonucu “Ochlerotatus Provocans” olduğu tespit edilen sivrisinek türü üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik larvasitlerle ilaçlama çalışması başlatıldı.

Haşere ile mücadele konusuna bilimsel yaklaşan ve geçtiğimiz yıllarda Ege Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışmalar neticesinde saptanan ‘Ochlerotatus caspius' türü sivrisineklerin özelliği gereği uzun mesafe uçabildiği ve bu bölgeden Güllük mahallesine doğru esen kuzey yönlü rüzgârlarında katkısıyla yerleşim alanlarında sivrisinek baskınına sebebiyet verdiği tespit edilmişti.