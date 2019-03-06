Mİlas'ta vergi dairesi çalışanlarından kan bağışı

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atapark'ta kan bağışında bulundu.

Milas'ta 30. Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Milas Vergi Dairesi, Kızılay Derneği Milas Şubesi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atapark'ta kan bağışında bulundu.

Kan bağışlarının çok önemli olduğunu ve kendilerinin de destek verdiğini belirten Milas Vergi Dairesi çalışanları, her yıl vergi haftası etkinliklerinde mutlaka kan bağışı kampanyası düzenlediklerini dile getirdi.

Milas Vergi Dairesi çalışanları, “Bu yıl 30'uncuyu kutladığımız Vergi Haftası etkinliklerinde, her yıl mutlaka kan bağışı kampanyasına yer veriyoruz. Kan bağışının hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatarak, kan bağışı kampanyasına destek veren halkımıza, vergi dairesi çalışanlarına ve mükelleflerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.