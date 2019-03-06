İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mİlas'ta vergi dairesi çalışanlarından kan bağışı

Milas Vergi Dairesi çalışanları, 30.

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atapark'ta kan bağışında bulundu.


Milas'ta 30. Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Milas Vergi Dairesi, Kızılay Derneği Milas Şubesi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atapark'ta kan bağışında bulundu.


Kan bağışlarının çok önemli olduğunu ve kendilerinin de destek verdiğini belirten Milas Vergi Dairesi çalışanları, her yıl vergi haftası etkinliklerinde mutlaka kan bağışı kampanyası düzenlediklerini dile getirdi.


Milas Vergi Dairesi çalışanları, “Bu yıl 30'uncuyu kutladığımız Vergi Haftası etkinliklerinde, her yıl mutlaka kan bağışı kampanyasına yer veriyoruz. Kan bağışının hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatarak, kan bağışı kampanyasına destek veren halkımıza, vergi dairesi çalışanlarına ve mükelleflerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.