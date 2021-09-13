Milas'ta yedinci gaziler buluşması gerçekleştirildi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahalle Muhtarlığı tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Gaziler Buluşması'nın bu yıl 7'ncisi gerçekleştirildi. Buluşmada tekne turu yapan gaziler, protokol ve halkla bir araya gelerek tebrikleri kabul etti.

Boğaziçi Mahallesi'nde 2014 yılında dönemin muhtarı İbrahim Köksal tarafından, Gaziler Günü sebebiyle başlatılan Gaziler Buluşması'nın 7'ncisi bu yıl da Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun ile protokolün ve yöre halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli ve duygusal görüntülere sahne olan, gazilerin onurlandırıldığı buluşmaya, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, azalar, yöre halkı katıldı. Bayraklarla karşılanan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyesi Milaslı gaziler, bayraklarla karşılandıktan sonra Gaziler Günü tebriklerini kabul etti. Buluşma etkinliği ardından tekne ile Mandalya Körfezi'nde tur ile devam etti.

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun Gaziler Günü Buluşması'nın ilkinin bir önceki dönemin muhtarı İbrahim Köksal tarafından başlatıldığını hatırlatarak, bu geleneğe sahip çıktıklarını söyledi.

Muhtar Karakoyun, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu güzel buluşmayı devam ettiriyoruz. Boğaziçi Muhtarlığı, Boğaziçi halkı olarak gazilerimizi ağırlamaktan, misafir etmekten memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Cumhuriyetimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.”

Buluşmada duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, gaziler adına buluşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.