Milas'ta yeni meclis ilk toplantısını yaptı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat önderliğinde, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında yeni oluşan Milas Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Bugün saat 09.30'da Atapark'ta bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçilen meclis toplantısında 14 gündem maddesi, görüşülerek karar bağlandı.

Açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat seçilen Muhtar, Aza ve Belediye Meclis üyelerini tebrik ederek geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de Milas adına önemli çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Başkan Tokat'ın konuşmasının ardından geçilen ve gündemin 2'nci ve 3'üncü maddesinde yer alan 5393 sayılı yasanın 19'uncu maddesi gereğince, Meclis birinci ve ikinci Başkan Vekillerinin seçimi oylamasında 1. Meclis Başkanlığına Mehmet Murat Yazar, 2. Meclis Başkanlığına ise Mehmet Çayırlı, 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katip Üyelerinin seçiminde Gülşen Gökçe ve Cenk Şimşek en çok oyu alarak seçildi.

5393 sayılı Yasanın 33'üncü maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üyeliği seçimi sonunda ise Ali Kurt, Kenan Özdemir ve Harun Reşit Çavuşoğlu en fazla oy alarak göreve getirildi.

5393 sayılı Yasanın 24'üncü maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapacak olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine; Cüneyt İlter, Mehmet Murat Yazar, Tecaettin Yıldız, Sinan Erbey ve Hasan Çemrek seçildi.

Öte yandan 1 yıl süre ile görev yapacak İmar Komisyon üyeliklerine ise Halil Mutlu, Gülşen Gökçe, Hürol Önder, Mevlüt Kiriş ve Gürsel İnce seçildiler.

Gündemin 7. maddesinde yer alan Sosyal Yardım İşleri Komisyonuna Mehmet Ateş ve Mustafa Özgülergil, Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine asil olarak Gülşen Gökçe, yedek üye olarak Ece Gülen, Ege Belediyeler Birliği üyeliklerine ise asil olarak Cemil Zeybek ve yedek üye olarak ta Mehmet Tiryaki seçildiler.

Komisyon ve Birlik üyelikleri seçimlerimin ardından gündemin 10. maddesinde yer alan 2018 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporu ve Tavsiyeler okunarak Meclis Üyelerine bilgi verildi.

11. gündem maddesinde yer alan 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu 1. Başkanvekili Mehmet Murat Yazar tarafından okundu.

Rapor MHP ve AK Parti meclis üyelerinin ret oyuna karşı, CHP Meclis üyelerinin kabul oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hürol Önder, MHP Grubu adına da yaptığı konuşmasında; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın, daire müdürleriyle birlikte cevaplaması istemiyle birtakım sorulara açıklık getirmesini istedi.

Önder; Milas Labranda Su Tesisi, Milas Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve bazı doğrudan temin ihaleleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bunların açıklığa getirilmesini beklediklerini kaydetti.

12. gündem maddesi İmar Komisyonuna havale edilirken, 13. madde oy birliği ile kabul edildi.

14 gündem maddesinde bulunan İmar Komisyon Raporların görüşülmesi sonucunda bazı maddeler kabul bazı maddeler ise reddedildi.

Gündem maddelerinin sona ermesinin ardından Başkan Tokat, yeni dönemde seçilen meclis üyelerine teşekkür etti ve meclis üyeleriyle tanışmak ve kaynaşmak için bir yemek organize edileceğini ifade etti.

Nisan ayı meclis toplantısı dilek ve önerilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.