Milas'ta yeni muhtar adayları oy toplama derdine düştü

Ülkemiz genelinde 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerine aylar kala adaylar çalışmalarını sürdürürken, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yeni muhtar adayları da nakil değişiklikleri yaptırarak oy toplama derdine düştü.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban; “Seçimlerin yaklaşmasıyla bazı kırsal mahallelerde nüfus nakilleri yapılmış. Sanırım yeni muhtar adayları mahallelerine yeni nakil değişiklikleri yaptırmış. Örneğin ilçemize bağlı bir kırsal mahallemizde 100 kişilik nakil işlemi gerçekleştirilmiş” dedi.

31 Mart 2019 Pazar günü ülke genelinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi yaklaşırken, Milas'ta da muhtar adayları çalışmalarına hız verdi. Muhtar adayları mahallelerine yapacakları hizmetler için vatandaşı ikna etmeye çalışırken, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki yeni muhtar adaylarının da nakil değişiklikleri yaptırarak, oy çalmaya çalıştıkları belirlendi.

Yapılan nakil işlemleri hakkında açıklamalarda bulunan Milas Muhtarlar Derneği Başkanı mevcut Hacıilyas Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban; “İlçemiz genelinde kaçak seçmenle ilgili bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Yabancı seçmen kaydı ilçemizde mevcut değil. Ancak, seçimlerin yaklaşmasıyla bazı kırsal mahallelerde nüfus nakilleri yapılmış. Sanırım yeni muhtar adayları mahallelerine yeni nakil değişiklikleri yaptırmış. Örneğin ilçemize bağlı bir kırsal mahallemizde 100 kişilik nakil işlemi gerçekleştirilmiş. Bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayan muhtarlarımız dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu'na ve Nüfus Müdürlüğü'ne verdiler. 17 Ocak 2019 Perşembe günü yani yarın seçmen listesi kağıtları askıdan indirilecek. Vatandaşlarımızdan seçmen listesi kayıtlarını kontrol etmesini istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.