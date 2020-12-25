Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak

Milas'ta hayata geçirilen Patik Projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışması başlatıldı. Çalışma ile velilerin, annelerin, anne adaylarının ve öğrencilerin yeni yıla hediye kitaplarla girmesi amaçlanıyor.

Muğla Milas Beçin İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman'ın kurucusu olduğu, “Patikle Başla Kitapla Yaşa” sloganıyla hayata geçirilen Patik projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışması yapılacak. Bilişsel gelişimin çok hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının gözetilerek kitaplar yoluyla çocukların soru sorma, sorgulama, problem çözme, eleştirel düşünme ve tasarım odaklı düşünme becerilerinin felsefi düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi, bebeklikten itibaren çocuklarda okuma kültürünün ve okuyucu kimliğinin gelişmesi, kitap seçimi, yetişkinlerin çocuklara kitap okuma teknikleri, düşünme sorgulama süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için sınıf, ev, kütüphane, müze, park, bahçe gibi mekanların ortam yönünden zenginleştirilmesi ve daha etkin kullanılması amacıyla Milas'ta hayata geçirilen Patik projesinin yeni yıla özel çalışması 1 Kitap, 1 Patik oldu. Çalışma ile insanların çevresinde bulunan hamile veya bebekli bir anneye veya kitaba ulaşmakta zorluk çeken bir çocuğa 1 Kitap, 1 Patik hediye etmesi hedefleniyor. Hediye edilecek 1 Patik ve 1 Kitap'ın fotoğrafı #birpatikbirkitap başlık etiketi ile paylaşılacak ve paylaşıma da Patik projesi etiketlenecek. Sosyal sorumluluk çalışmasının amacı bir ailede, bir çocukta, hamile bir kadın da veya bebekli bir anne de kitaba karşı farkındalık kazandırmak.