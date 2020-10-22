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Milas'ta zarar verilen tarihi top yenilendi

Muğla’nın Milas ilçesinde Şehir Parkı’nda bulunan ve geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen tarihi top onarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Şehir Parkı'nda bulunan ve geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen tarihi top onarıldı.


Milas Şehir Parkı içerisinde bulunan Birinci Dünya Savaşı'na şahitlik eden tarihi topun tekerleklerindeki ahşap parçalar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp atılmış, vatandaşlardan tepki çekmişti. Bu durum üzerine harekete geçen Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarihi topu korumaya aldı.


Savaşta at ile çekilerek kullanılan tarihi topun kırılan ayaklarını sökerek bakıma alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarihi topu kendi atölyesinde kısa sürede tamir ederek yerine yerleştirdiler. Tarihi topun ikinci kez kırıldığını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Çoban; “Tarihi önemi olan bu topu en kısa sürede tamir ederek şehir parkımızda yerine koyduk. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını rica ediyoruz” dedi.

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