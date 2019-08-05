Milas'ta zeytinlik yangını

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Pınarcık Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. İtfaiye ve helikopterin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası yangın mahalline Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman ekipleri sevk edildi. 10 dönümlük arazi içinde bulunan zeytinlik alanda yanan ağaçlara itfaiye ekipleri karadan, havadan da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 5 adet zeytin ağacı yandı. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.