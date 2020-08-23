İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Milas - Söke karayolunda tır, iş makinası ve bir otomobilin çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 09 NT 015 plakalı otomobilde bulunan Orkun E., Doğaç K. ve Burak B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve 112 Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Araç içerisinde sıkışan Orkun E., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.


Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.