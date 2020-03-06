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Milas'taki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi.


Sirenlerin çalmasıyla tüm okullarda deprem tatbikatı başladı. Sıralarının yanına çökerek, kollarıyla kendilerini depremden koruyan öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin gözetimi eşliğinde binayı tahliye etti. Binayı tahliye eden öğrenciler daha sonra bahçedeki güvenli alanda toplanarak gelecek talimatları bekledi.


Merkez İlkokulu tatbikatına katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Onur, depremden önce ve sonra yapılması gerekenleri öğrencilere hatırlattı.

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