Milas'taki okulun ürettiği sıralar Türkiye'nin her yerine dağılıyor

Milas Mesleki Eğitim Merkezi Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara öğrenci sırası üretmek için kolları sıvadı. Bakanlıkla yapılan sözleşme ile 20 bin tekli sıra ve sandalye üretimine başlayan mesleki eğitim merkezi bugüne kadar 7 binden fazla sıra ve sandalyeyi bakanlığın belirlediği okullara teslim etti.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki Eğitim Merkezi son dönemde bir fabrika gibi üretime geçerek, yurt genelindeki okullara tekli sıra ve sandalye üretiyor. Milas Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında kolları sıvayan Metal Teknolojileri ile Mobilya Bölümü öğrenci ve öğretmenleri adeta seferberlik ilan ettiler. 20 bin tekli sıra ve sandalye üretim işini büyük bir başarıyla yürüten Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri, yüklenilen iş yükü cirosu ile Türkiye genelinde ilk 20'nin içinde yer alıyorlar.

Milas Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Öz ve arkadaşlarının bu büyük başarısına öğrencileri katkı sunarken, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu başarının haklı gururunu yaşıyor.

Merkez Müdürü Veysel Öz, bugüne kadar 20 bin siparişin 7 bin fazlasını teslim ettiklerine dikkat çekerek; “Merkez olarak sadece bu iş ile yetinmeyecek, bakanlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde çok farklı iş kollarında üretim yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tekli sıra ve sandalye için kendilerine teslim edilen ham maddeyi işlediklerini; kaynak, boya diğer işlemlerin büyük bir titizlikle yapıldığını söyleyen Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Öz, bakanlık tarafından belirlenen okullara, sıra ve sandalyelerin gönderildiğini belirtti.

“Bu daha başlangıç"

Çok başarılı bir yönetim kadrosunun işbaşında olduğunu belirten Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise, merkez öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederek; “Bu başarıda elbette en büyük pay öğretmen ve öğrencilerimizindir. İlçemizde ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde üretim yapılıyor olması ve bunların da ihtiyacı olan eğitim kurumlarına gönderilmesi ilçemiz adına gurur vericidir. Bu çalışma henüz daha bir başlangıç Önümüzdeki dönemde çok daha farklı alanlarda önemli üretim işlerine imza atacağız. Bizi mutlu eden bir başka nokta ise bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de her alanda sorun oluşturan Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerimizin burada çalışmaları, para kazanmaları, dolayısıyla evlerine ekmek götürmek suretiyle ailelerine destek olmalarıdır” diyerek emeği geçenleri kutladı.