Milas'taki yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçradı, söndürme ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kızılcayıkık Mahallesi'nde arazi yangını çıktı. Büyüyen alevler ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 2 yangın söndürme helikopteri, 2 arazöz, bir müdahale aracı ve bir su tankeri ile yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.