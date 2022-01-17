Milas'taki yangında bir kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alandaki barakada çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Milas'ın Gümüşlük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan zeytinlik arazi içerisinde bulunan bir barakada yangın çıktı. Kısa sürede barakanın tamamını saran yangına ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Barakada yaşayan ve olay sırasında içerde olduğu öğrenilen Ömer Ç. ise yine vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri tarafından yangın söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan yaralı Ömer Ç. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.