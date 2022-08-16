Milas'te FETÖ/PYD üyeliğinden aranması olan şahıs yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu için araması bulunan şahıs emniyet güçlerinin yapmış olduğu operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu ve tutuklama kararı bulunduğu iddiasıyla aranan şahsın saklandığı yeri tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahsı saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen T.A.'nın öğretmenlikten ihraç olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.