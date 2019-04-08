Milletvekili Gökcan: "Kesilen ağaçların yerine 120 ağaç dikilecek"

Ak Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan Akbük'teki ağaç katliamı sonrası açıklama yaptı.

Gökcan açıklamasında,

"Muğla'nın önde gelen koylarından Akbük Koyu'nda nesli tükenmekte olan 30 ağacın hunharca kesilmiş olmasının üzüntüsü içindeyim. Üzülmek o ağaçları geri getirmiyor. Ancak ilgililerce aynı yerde 120 ağaç dikimi yapılacak. Muğla Valiliğimiz direktifleriyle olayı çok yönlü soruşturan Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına almış durumda. Sadece Akbük değil, bizim için bütün koylarımız ve kıyılarımız önemli. Ben bu anlamda olayı duyar duymaz kamuoyu ile paylaşan, ilgili yerlere suç duyurusu yapan vatandaşlarımıza ve basınımıza teşekkür ediyorum.Menfur olayla yakından ilgileniyoruz. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır. Soruşturmanın tamamlanmasından sonra daha detaylı açıklama yapılacaktır" dedi.