Milletvekili Gökcan: “Muğla sahipsiz değildir”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Marmaris'te inşaatı devam eden otel ile ilgili iddialarına cevap verdi. Gökcan, Akşener'in Marmaris Kızılbük'deki otel ile ilgili olarak soruyu ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sorması gerektiğini açıkladı.

Milletvekili Gökcan, “İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün yaptığı Grup Toplantısı'nda seçim bölgem Muğla ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Marmaris Kızılbük Koyu'nda inşaatı devam eden otelle ilgili olarak Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ve Muğla Valiliğimizi suçlamış ve hedef göstermiştir. Otel inşaat alanı, Marmaris Milli Park alanı içerisinde kalmakla birlikte, özel mülkiyet alanıdır. Otel, CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığınca ilk olarak 1987 yılında ruhsatlandırılmıştır. Son tadilat ruhsatı da CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığınca 28 Ekim 2021 tarihinde verilmiştir. Otel inşaatı, Marmaris Belediye Başkanlığı sorumluluk sınırları içerisinde yer almaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununa göre ruhsat ve denetim makamı Marmaris Belediye Başkanlığıdır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Marmaris Belediyesini denetleme yetkisi de CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığındadır. Yani denetleme yetkisi CHP'li Marmaris ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığındadır. Bununla birlikte; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, ‘Milli Park Alanına' ilgili firma tarafından fiziki müdahalede bulunulmasından dolayı farklı zamanlarda 3 kere yasal işlem yapmıştır. Savcılığa suç duyurunda bulunulmuştur. 23 Mayıs 2022 tarihinde yerinde yapılan denetimde inşaat sırasında çıkan malzemelerin bir kısmının denize akmış olduğu tespit edilmiş, 24 Mayıs 2022 tarihinde 131 bin 516 TL idari para cezası uygulanmıştır. İnşaat alanında yapılan patlatma ile ilgili de 30 Mayıs 2022 tarihinde, patlatma faaliyetleri durdurulmuştur. Bakanlığımız tüm yasal işlemleri yapmış, para cezası vermiş, patlamaları durdurmuştur. Sayın Akşener, ÇED raporu gerekli değildir raporunu hangi amaca göre verdiniz diye ağır ithamlarda bulunmuştur. ÇED gerekli değil raporu veya ÇED raporu verilmesi inşaat ruhsatı verilmesi için yeterli ve gerekli bir şart değildir. ÇED gerekli değil raporu verilmesi, firmanın inşaatla ilgili yapacağı bir dizi faaliyet raporu ve çevreye uygun çalışacağına ilişkin dosyayı ifade etmektedir. Yoksa sen istediğin gibi çalış, çevreye zarar ver anlamına gelmemektedir. Gerek verilen taahhütlere aykırı işlemler, gerekse çevreye verilen tahribat belediye tarafından Valiliğimize bildirilmek zorundadır. Sahanın birinci derece sorumlusu her zaman ruhsatı kesen onay izni veren merciiye aittir. Sadece burası için değil tüm gerçekleşen projelerde Bakanlığımıza veya Valiliğimize iletilen tüm şikayetler titizlikle inşaatın her aşamasında denetlenmektedir. Her ne hikmetse ÇED ağızlardan düşürülmüyor. Verilen ruhsatta sadece taahhütleri içeren bir rapor gündem konusu oluyor. İnşaatın esas sorumlusu olan ruhsatı veren belediyeden ve belediyenin kanunen göbekten bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesinden neden hesap sorulmuyor. Bu iki belediye kamu kurumu değil midir? Başkanları seçilmiş kişiler diye çalışanları da mı seçilmiş oluyor. Burada çalışanlar 657 ye tabi çalışmıyorlar mı? Son zamanlarda muhalefette yeni bir moda başladı. CHP'li Belediyeler önce ruhsat veriyorlar, sonra hükümeti suçlayıp, suni gündem oluşturuyor” dedi.