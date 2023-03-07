Milletvekili Gökcan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Milletvekili Gökcan, yaşanan depremin ardından ilk günden bu yana sahada depremzedelerin her daim yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti.

“Depremzede kadınlarımızın ve çocuklarının ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek için aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Devlet millet el ele, tek yürek. Bu zor günleri Kadınlarımızla el ele birlikte aşacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kadınlarımız için her türlü pozitif katkıyı veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. 21 yılda çok sayıda mevzuat değişikliği, düzenleme ve kanunla kadınlarımıza pozitif ayrıcalıklar kazandırdık. Ülkemizin kalkınmasına değer katmak, hayatı ve dünyayı güzelleştirmek isteyen kadınlar olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak biz de kadınlarımız için projeler geliştiriyor, çalışmalar yapıyoruz. 'Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet' ülküsüne inananlar yılmadan yola devam edecektir. Bu inançla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü en içten duygularımla kutluyorum”