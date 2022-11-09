Milletvekili Gökcan'dan Muğla'ya sağlık yatırımları müjdesi

Fahrettin Koca'yı Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ve yönetimi ile birlikte ziyaret ettiklerini belirterek, Muğla'ya çok sayıda yeni sağlık yatırımı kazandırdıklarını açıkladı.

Milletvekili Gökcan, “Hasta kabulüne başladığımız Bodrum Devlet Hastanesi için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi ilettik. Eski Bodrum Devlet Hastanesi'nin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak değerlendirilmesi hususunu ele aldık. 150 yataklı Bodrum Devlet Hastanesi'nin 200 yatağa çıkarılması ve Anjiyo Ünitesi kurulmasına karar verildi. Bodrum Mumcular'a 112 Acil Sağlık İstasyonu kurulması ve bir ambulans verilmesi planlandı” dedi.

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji ek bina taleplerinin olumlu bulunduğunu belirten Milletvekili Gökcan, “Ocak ayında ihaleye çıkılması planlandı. Kanser teşhisi ve tedavisi için özel görüntülemeler ve ölçümlemeler ile hedefleme yapan, tümörlü dokuları ışınlar ile yok etmede kullanılan akıllı radyoterapi yöntemi cihazı olan 2 adet MR-LINAC verilecek” dedi.

Muğla EAH Şehir Hastanesi konsepti haline getirilecek

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Şehir Hastanesi konsepti haline getirileceği bilgisini veren Milletvekili Gökcan, “Yatak sayısı yapılacak olan ek bina ile birlikte kademeli olarak bin 500'e çıkarılacak. Aralık ayında kabulü yapılacak olan Seydikemer Devlet Hastanesi'nin ek kurulum ödeneği olarak yaklaşık 20 Milyon TL ödenek alındı. Bunun yanında yatırım programına alınan 500 yataklı Fethiye Devlet Hastanesi'nin yer tahsisi çalışmaları devam ediyor. Yer tespiti sonrası ihale aşamasına geçilecek. Mevcut Fethiye Devlet Hastanesi'ne planlanan Anjiyo cihazının yılsonuna kadar hastanemize teslimi ve kurulumu yapılacak. Muğlalı hemşerilerimize her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi şartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Muğla'ya ve Muğlalı hemşerilerimize plan, proje, yatırım ve hizmet konusunda zaman ve mekan mevhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu süreçteki ilgi ve destekleri için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya sevgili hemşerilerim adına en kalbi teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.