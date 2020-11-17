Milli binici Ak Parti'de siyaset kararı aldı

Hafta içinde Ankara'ya giden ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Tüfekçi ile Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ı ziyaret eden Hasan Gökhun Çilingir, “Güçlü Türkiye hedefi için ilk adımı attım. Sorumluluğumun bilincindeyim. Biz gençler, ancak hayallerimizin peşinden gidersek özlemini duyduğumuz gelecekte yaşayabiliriz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çilingir daha sonra Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete'nin katılımıyla Marmaris İlçe Başkanlığına üyeliği gerçekleşti.

2016 yılından buyana Binicilik Muğla İl Temsilcisi olarak görev yapan Padok Otel ve Binicilik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gökhun Çilingir'in parti rozetini takan Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete; “Düzgün bir işletme sahibi olan genç kardeşimizi bugün aramıza aldık. İnşallah, beraberce güzel hizmetler yapmaya Rabb'im bize nasip eyler. Allah utandırmasın” dedi.

Ak Parti Marmaris ilçe Başkanı Ceyhun Gökmen; “Ak Partimiz sizinle büyümeye devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.