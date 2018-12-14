Milli dağcı Tunç Fındık Menteşelilerle buluştu

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşiye Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça ilçelerinden de katılım sağlandı.

“Dağların Dağı K2 Tunç Fındık Söyleşi ve İmza Günü” nde Menteşe'de doğa sporlarına olan ilginin arttığına dikkat çeken Başkan Gümüş, “Tarih ve Kültür kenti Menteşemiz, aynı zamanda Karia yürüyüş yolu, Değirmendere Kanyonu gibi farklı yürüyüş rotlarının olduğu bir kentimiz. Son yıllarda doğa yürüyüşü yapanların uğrak noktası olan bu rotalarımıza, her geçen gün yenileri ekleniyor. Tabi bunlar da sizin gibi dağcılık ve doğa sporuyla ilgilenen sporcuların yeni rotalar keşfetmesiyle oluyor. Bu noktada bizler de Menteşe Belediyesi olarak doğa sporlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Milli Dağcımız Tunç Fındık'a ve katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Dağcılık ve doğa sporları üzerine gerçekleşen söyleşide, Türkiye ve yurt dışında binden fazla dağın zirvesine çıkan, Everest'e iki kere farklı rotalardan çıkan ilk Türk dağcı Tunç Fındık, tırmanışlarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Milli dağcı Tunç Fındık'a söyleşiye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür plaketi ile Menteşe Belediyespor atkısı hediye etti.