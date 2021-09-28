Milli Eğitim Müdürü Çay okulları ziyaret ediyor

Muğla 75.Yıl Fen Lisesini ziyaret eden Çay, okulun aktivite alanında öğrencilerle birlikte bir dizi etkinlikler gerçekleştirerek bilardo, masa tenisi, satranç oynadı.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Çay, “Fen liseleri, ülkemizin yüz akı, misyonu olan okullarımız. Akademik başarılarının yanında, sosyal, sportif başarılarla da gündeme gelmeleri çok güzel. Ülkemizin geleceği olan ve birçok başarı hikâyesi yazan öğrencilerimizin TÜBİTAK, Teknofest, Erasmus, Matematik Olimpiyatları, Fizik olimpiyatlarında daha büyük başarılara imza atacaklarına inancım tamdır” dedi.

Ardından satrançta Muğla'yı başarıyla temsil eden öğrencilerle bir araya gelen İl Müdürü Çay, 2021 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası 16 Yaş Kızlar Türkiye Birincisi Bilgesu Şeker ile 2021 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası 17 Yaş Erkekler Türkiye 6. Olan Hakan Turgut'a plaket verdi.